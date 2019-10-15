15 окт. 2019 г., 18:34
Journalist ID: 2388
News Code: 83519071
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Паломники Арбаина пересекают границу в Шаламче

Арбаин — поминки, проводимые на сороковой день мученичества Имама Хусейна, который вместе с 72 сподвижниками пал в неравной битве с армией омейядского халифа Язида.

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