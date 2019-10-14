14 окт. 2019 г., 19:08
Journalist ID: 2177
News Code: 83517505
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Исторические достопримечательности‎ Кашана/фото

Кашан считается одним из красивейших городов Ирана с богатой историей и уникальными достопримечательностями. Уникальность города в том, что на каждом шагу можно увидеть шедевры иранской архитектуры .

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