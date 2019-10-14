14 окт. 2019 г., 19:00
Journalist ID: 2177
News Code: 83517499
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Мотоциклисты отправились из Мешхеда в Кербелу

Группа мотоциклистов из иранского города Мешхед уже второй года подряд отправились в иракский город Кербелу для совершения религиозных ритуалов.

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