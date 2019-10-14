Церковь Святой Марии в иранском городе Маку

Церковь Святой Марии (или Зур-зур) расположена в городе Маку (провинция Западный Азербайджан) в 12 км к северо-западу от монастыря Святого Фаддея. Церковь была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото: Мехди Рахнавард