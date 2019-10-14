14 окт. 2019 г., 18:49
Journalist ID: 2177
News Code: 83517485
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Церковь Святой Марии в иранском городе Маку

Церковь Святой Марии (или Зур-зур) расположена в городе Маку (провинция Западный Азербайджан) в 12 км к северо-западу от монастыря Святого Фаддея. Церковь была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото: Мехди Рахнавард

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