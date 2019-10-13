13 окт. 2019 г., 21:03
Journalist ID: 2390
News Code: 83516076
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Изделия ручной работы в городе Натанз

Мастер из иранского города Натанз создает из металлолома уникальные изделия ручной работы. Фото: Моджтаба Сольтани

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