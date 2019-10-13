13 окт. 2019 г., 20:56
Journalist ID: 2390
News Code: 83516074
0 Persons

Пресс-конференция иранского президента с премьер-министром Пакистана в Тегеране

Президент Ирана Хасан Рухани в воскресенье провел встречу с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Тегеране. Фото: Эхсан Надерипур

Your Comment

You are replying to: .
7 + 4 =