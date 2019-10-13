13 окт. 2019 г., 20:51
Journalist ID: 2390
News Code: 83516070
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Туристический поезд «Золотой орёл» прибыл в иранский Исфахан

29-й по счёту международный туристический поезд "Золотой орёл", совершая тур под названием «Шёлковый путь (Север-Юг)», в воскресенье прибыл в Исфахан. Фото: Захра Багбан

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