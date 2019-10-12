12 окт. 2019 г., 19:58
Journalist ID: 2388
News Code: 83514421
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Празднование Дня Хафиза в иранском Ширазе

В пятницу вечером в присутствии министра культуры и исламской ориентации Ирана Аббаса Салехи состоялась церемония Дня Хафиза. Хафиз— персидский поэт и суфийский шейх, один из величайших лириков мировой литературы.

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