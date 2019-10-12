12 окт. 2019 г., 19:51
Journalist ID: 2388
News Code: 83514411
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Монастырь Святого Фаддея

Монастырь Святого Фаддея — недействующий армянский монастырь находящийся в провинции Иранa Западный Азербайджан, в районе Чалдоран в близи г. Маку.

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