12 окт. 2019 г., 19:49
Journalist ID: 2388
News Code: 83514408
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Караван-сарай Саад аль-Салтане

Караван-сарай Саад аль-Салтане был построен по приказу правителя Кадарского правления Саада аль-Салтане. В нем есть несколько бань, тимича, мечеть, чайный дом, и в настоящее время это самый большой крытый городской Караван-сарай в Иране.

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