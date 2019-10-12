Караван-сарай Саад аль-Салтане был построен по приказу правителя Кадарского правления Саада аль-Салтане. В нем есть несколько бань, тимича, мечеть, чайный дом, и в настоящее время это самый большой крытый городской Караван-сарай в Иране.