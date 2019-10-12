Зеркало иранской истории - Пасаргады

Пасаргады - древний персидский город, первая столица империи Ахеменидов. Пасаргады расположены на территории современной провинции (остана) Фарс в Иране, на расстоянии 87 км к северо-востоку от Персеполя, в 130 км от Шираза. расположенный в степи Моргаб (остан Фарс -центральная часть Ирана). Пасаргады — это старинное название города Моргаб.