12 окт. 2019 г., 19:46
Journalist ID: 2388
News Code: 83514405
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Зеркало иранской истории - Пасаргады

Пасаргады - древний персидский город, первая столица империи Ахеменидов. Пасаргады расположены на территории современной провинции (остана) Фарс в Иране, на расстоянии 87 км к северо-востоку от Персеполя, в 130 км от Шираза. расположенный в степи Моргаб (остан Фарс -центральная часть Ирана). Пасаргады — это старинное название города Моргаб.

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