Присутствие иранских женщин на стадионе в матче Иран-Камбоджа

Иранские футболисты разгромили команду Камбоджи со счетом 14:0 во втором матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. При этом впервые за 40 лет женщины Ирана были допущены на стадион Азади. Иранским болельщицам продано более 4,5 тыс. билетов из 78 тыс., которые вмещает стадион.