11 окт. 2019 г., 22:57
Journalist ID: 2177
News Code: 83512917
0 Persons

Женская премьер-лига по футболу в Иране

В пятницу в Исфахане прошла встреча ФК «Сепахан Исфахана» против «Азарахш Курдистана» в рамках первого тура женской премьер-лиги Ирана по футболу. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Your Comment

You are replying to: .
8 + 0 =