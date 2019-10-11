Фестиваль каллиграфии у мавзолея Хафиз

В пятницу у мавзолея Хафиз собрались десятки каллиграфов Шираза. Мавзолей Хафиза — одна из наиболее знаменитых и посещаемых достопримечательностей Шираза. Хафиз Ширази — персидский поэт и суфийский шейх, один из величайших лириков мировой литературы. Фото: Шива Атаран