11 окт. 2019 г., 22:21
Journalist ID: 2177
News Code: 83512902
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Городской фестиваль яблок проходит в Мараге

В поселке Карадж-абад недалеко от Мараге, провинция Восточный Азербайджан проходит ежегодный яблочный фестиваль. Ежегодно в садах города Мараге выращивают до 300 тысяч тонн яблок. Фото: Саджад Абди

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