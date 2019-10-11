В пятницу в провинции Альборз состоялись отброчные соревнования чемпионата Азии. Фото: Ахмад Моини Джам
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Сборная Ирана по пляжному футболу обыграла Украину
Тегеран, 12 октября, ИРНА - Сборная Ирана по пляжному футболу выиграла первый матч против Украины…
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Иран призвал к расширению международного и регионального сотрудничества в области изменения климата
Тегеран, 11 октября, ИРНА - Подчеркнув международное и региональное сотрудничество в области…
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В Венгрии издана иллюстративная книга «Йезд и Ясберень»
Белград, 11 октября, ИРНА - Иллюстрированная книга «Йезд и Ясберень» в Венгрии была опубликована…
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Женская премьер-лига по футболу в Иране
В пятницу в Исфахане прошла встреча ФК «Сепахан Исфахана» против «Азарахш Курдистана» в рамках…
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Фестиваль каллиграфии у мавзолея Хафиз
В пятницу у мавзолея Хафиз собрались десятки каллиграфов Шираза. Мавзолей Хафиза — одна из…
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Городской фестиваль яблок проходит в Мараге
В поселке Карадж-абад недалеко от Мараге, провинция Восточный Азербайджан проходит ежегодный…
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Отборочные соревнования чемпионата Азии по конному спорту
В пятницу в провинции Альборз состоялись отброчные соревнования чемпионата Азии. Фото: Ахмад…
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Танкер Sabiti после инцидента в Красном море направился в Персидский залив
Тегеран, 11 октября. ИРНА — Иранский нефтяной танкер Sabiti после ЧП в Красном море направился…
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Соглашение о военном взаимодействии прикаспийских стран подписано в Санкт-Петербурге
Москва, 11 октября, ИРНА – Соглашение о военном взаимодействии между прикаспийскими странами…
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В МИД Ирана прокомментировали взрыв на танкере в Красном море
Тегеран, 11 октября, ИРНА - Иранской нефтяной танкер был атакован в Красном море, по нему было…
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