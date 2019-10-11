11 окт. 2019 г., 22:07
Journalist ID: 2177
News Code: 83512896
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Отборочные соревнования чемпионата Азии по конному спорту

В пятницу в провинции Альборз состоялись отброчные соревнования чемпионата Азии. Фото: Ахмад Моини Джам

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