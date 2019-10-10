10 окт. 2019 г., 22:15
Journalist ID: 2390
News Code: 83512184
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Сборная Ирана по футболу разгромила Камбоджу

Иранские футболисты разгромили команду Камбоджи со счетом 14:0 во втором матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Фото: Эхсан Надерипур

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