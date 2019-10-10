Впервые за 40 лет женщины Ирана были допущены на стадион Азади в Тегеране, где проходит матч сборной Ирана с командой Камбоджи в рамках квалификационного турнира ЧМ-2022.
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Иранские женщины на стадионе Азади: впервые за 40 лет
Впервые за 40 лет женщины Ирана были допущены на стадион Азади в Тегеране, где проходит матч…
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Иран выступает против операции Турции в Сирии
Тегеран, 10 октября. ИРНА — Министерство иностранных дел Ирана заявило, что выступает против…
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14:0. Сборная Ирана разгромила Камбоджу
Тегеран, 10 октября. ИРНА — Иранские футболисты разгромили команду Камбоджи со счетом 14:0…
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Иранские женщины посетили футбольный матч впервые за 40 лет
Тегеран, 10 октября. ИРНА — Впервые за 40 лет женщины Ирана были допущены на стадион Азади…
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Экспорт из иранского Западного Азербайджана вырос примерно в 2.5 раза
Урмия, 10 октября, ИРНА - В этом году через провинцию Западный Азербайджан было экспортировано…
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Сборная Ирана по волейболу обыграла Тунис в Кубке мира 2019
Тегеран, 10 октября, ИРНА – Иранские волейболисты победили Тунис в седьмом матче в Кубке мира…
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Иранец стал победителем Международного фестиваля классической музыки стран исламского мира в Баку
Тегеран, 10 октября, ИРНА – Молодой иранец Парса Хаэф стал призёром GRAND prix Международного…
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Иран освободил задержанную российскую журналистку
Тегеран, 10 октября, ИРНА - Российское посольство в Тегеране объявило об освобождении российской…
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Спикер иранского парламента отменил свою поездку в Турцию
Тегеран, 10 октября, ИРНА - Спикер иранского парламента Али Дариджани отменил свой визит в…
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Иранский фильм «Уроки езды» получил приз за лучший фильм на кинофестивале в Италии
Тегеран, 9 октября. ИРНА — Короткометражный фильм иранского режиссера Марзие Риахи "Уроки езды"…
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