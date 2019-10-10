10 окт. 2019 г., 21:37
Journalist ID: 2390
News Code: 83512163
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Иранские женщины на стадионе Азади: впервые за 40 лет

Впервые за 40 лет женщины Ирана были допущены на стадион Азади в Тегеране, где проходит матч сборной Ирана с командой Камбоджи в рамках квалификационного турнира ЧМ-2022.

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