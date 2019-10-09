9 окт. 2019 г., 17:49
Journalist ID: 2388
News Code: 83510780
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Самая старая школа в иранском Нейшабуре

Средняя школа Хаким Омар Хайям - самая старая школа в Нейшабуре и провинции Хорасан Разави. Школа была построена в 1940 году.

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