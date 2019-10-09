Средняя школа Хаким Омар Хайям - самая старая школа в Нейшабуре и провинции Хорасан Разави. Школа была построена в 1940 году.
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Иранский фильм «Уроки езды» получил приз за лучший фильм на кинофестивале в Италии
Тегеран, 9 октября. ИРНА — Короткометражный фильм иранского режиссера Марзие Риахи "Уроки езды"…
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Сборная Ирана завоевала 17 медалей на турнире по тайскому боксу в Турции
Тегеран, 9 октября. ИРНА — Иранские спортсмены получили 17 медалей на чемпионате мира по тайскому…
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Самая старая школа в иранском Нейшабуре
Средняя школа Хаким Омар Хайям - самая старая школа в Нейшабуре и провинции Хорасан Разави.…
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Дворец Хашт-Бехешт
Хашт-Бехешт — дворец был построен в 1483 году по приказу Ягуба Аккаоюнлу, а также относящейся…
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Музей камней Хафт-Танан
Музей Камней Хафт-Танан - один из объектов эпохи Карим Хан Занда, расположенный на севере Шираз.
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Крепость Сарйезд
Крепость Сарйезд относится к периоду Сасанидов и расположен в городе Мехриз, деревне Сарйезд.
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Красное золото Ирана не имеет конкурентов в мире
Тегеран, 9 октября. ИРНА — Иранский шафран считается самой дорогой специей нашей планеты, который…
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Крепость Рудхан в иранском Гиляне
Крепость Рудхан - это замок, построенный при династии сельджуков над лесным нагорьем города…
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Исторические и природные объекты в иранском Курдистане
Санандадж - одним из важнейших туристических центров северо-западного Ирана. Мягкий климат,…
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Детские рисунки на тему детского мира
Дети в Иране по случаю Международного детей нарисовали тему «детского мира» с целью просвещения…
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