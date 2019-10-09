9 окт. 2019 г., 17:45
Journalist ID: 2388
News Code: 83510772
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Дворец Хашт-Бехешт

Хашт-Бехешт — дворец был построен в 1483 году по приказу Ягуба Аккаоюнлу, а также относящейся к комплексу библиотека, мечеть, очаг здоровья, ипподром и аллея. Здание и его многочисленные комнаты имеют в плане восьмигранную форму.

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