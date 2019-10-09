9 окт. 2019 г., 17:43
Journalist ID: 2388
News Code: 83510764
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Музей камней Хафт-Танан

Музей Камней Хафт-Танан - один из объектов эпохи Карим Хан Занда, расположенный на севере Шираз.

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