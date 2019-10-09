9 окт. 2019 г., 17:40
Journalist ID: 2388
News Code: 83510757
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Крепость Сарйезд

Крепость Сарйезд относится к периоду Сасанидов и расположен в городе Мехриз, деревне Сарйезд.

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