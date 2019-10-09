9 окт. 2019 г., 17:37
Journalist ID: 2388
News Code: 83510737
0 Persons

Крепость Рудхан в иранском Гиляне

Крепость Рудхан - это замок, построенный при династии сельджуков над лесным нагорьем города Фуман в деревне Рудхан, Гилиян, который носил военный характер.

Your Comment

You are replying to: .
4 + 0 =