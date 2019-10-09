9 окт. 2019 г., 17:31
Journalist ID: 2388
News Code: 83510729
0 Persons

Исторические и природные объекты в иранском Курдистане

Санандадж - одним из важнейших туристических центров северо-западного Ирана. Мягкий климат, нетронутая природа, богатая культура и разнообразные объекты входят в число туристических достопримечательностей этой провинции.

Your Comment

You are replying to: .
7 + 8 =