9 окт. 2019 г., 17:27
Journalist ID: 2388
News Code: 83510724
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Детские рисунки на тему детского мира

Дети в Иране по случаю Международного детей нарисовали тему «детского мира» с целью просвещения и ознакомления их с важностью мира и дружбы. Фотограф: Захра Багбан

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