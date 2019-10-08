8 окт. 2019 г., 21:36
Journalist ID: 2177
News Code: 83509250
0 Persons

Исторический базар в городе Боруджерд

В историческом базаре, расположенном прямо в центре города Боруджерд работает большое количество пожилых людей. Город Боруджерд расположен в провинции Лорестан на западе Ирана.

Your Comment

You are replying to: .
9 + 4 =