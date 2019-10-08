8 окт. 2019 г., 21:25
Journalist ID: 2177
News Code: 83509246
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Исторический комплекс Тавасолиан в Натанзе

Уникальный исторический дом "Тавасолиан" со всеми его прекрасными видами расположен в исторической части города Натанз, провинция Исфахан. Дом был построен в эпоху династии Каджаров.

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