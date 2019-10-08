Кочевая жизнь народа бахтиари

Бахтиари — на¬род, оби¬таю¬щий в го¬рах Загрос на юго-за¬па¬де Ира¬на. Территория, по которой происходит перемещение племени, занимает приблизительно 7500 кв. Км. и расположена между провинциями Исфахан и Хузестан.