8 окт. 2019 г., 21:19
Journalist ID: 2177
News Code: 83509244
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Кочевая жизнь народа бахтиари

Бахтиари — на¬род, оби¬таю¬щий в го¬рах Загрос на юго-за¬па¬де Ира¬на. Территория, по которой происходит перемещение племени, занимает приблизительно 7500 кв. Км. и расположена между провинциями Исфахан и Хузестан.

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