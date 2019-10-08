Озеро Урмия относится к числу уникальных природных водоемов планеты. Его площадь составляет 5200 квадратных километров. Однако за последние десятилетия размеры озера сократились на 80%. В поседение годы усилия по возрождению природной жемчужины региона приносят свои плоды. Таким образом на сегодняшний день площадь озера Урмия достиг до 2814 квадратных километров.
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Тегеран, 8 октября, ИРНА. Председатель национальной комиссии ЮНЕСКО в Иране Абдолмахди Мостакин…
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В историческом базаре, расположенном прямо в центре города Боруджерд работает большое количество…
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Уникальный исторический дом "Тавасолиан" со всеми его прекрасными видами расположен в исторической…
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Кочевая жизнь народа бахтиари
Бахтиари — на¬род, оби¬таю¬щий в го¬рах Загрос на юго-за¬па¬де Ира¬на. Территория, по которой…
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Озеро Урмия в Иране медленно возрождается
Озеро Урмия относится к числу уникальных природных водоемов планеты. Его площадь составляет…
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Тегеран, 8 октября, ИРНА – Министерство сельскохозяйственного джихада Ирана сообщило об увеличении…
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