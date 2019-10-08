8 окт. 2019 г., 20:58
Journalist ID: 2177
News Code: 83509229
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Озеро Урмия в Иране медленно возрождается

Озеро Урмия относится к числу уникальных природных водоемов планеты. Его площадь составляет 5200 квадратных километров. Однако за последние десятилетия размеры озера сократились на 80%. В поседение годы усилия по возрождению природной жемчужины региона приносят свои плоды. Таким образом на сегодняшний день площадь озера Урмия достиг до 2814 квадратных километров.

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