7 окт. 2019 г., 20:33
Journalist ID: 2390
News Code: 83507577
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Выставка сельских достижений в городе Исфахан

Первая выставка сельских достижений в целях представления исторических и культурных достопримечательностей открылась в городе Исфахан. Фото: Захра Багбан

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