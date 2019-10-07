7 окт. 2019 г., 20:27
Journalist ID: 2390
News Code: 83507570
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Тренировка сборной Ирана по футболу

Сборная Ирана по футболу, которая 10 октября сыграет с Камбоджой, сегодня провела тренировку в Тегеране. Фото: Асгар Хамсе

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