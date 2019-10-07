7 окт. 2019 г., 20:23
Journalist ID: 2390
News Code: 83507564
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Исторический дом "Форук Оль-Молк" в Ширазе

Исторический дом "Форук Оль-Молк" был создан в эпоху Каджаров в иранском Ширазе. Фото: Мортеза Амин Роайаи

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