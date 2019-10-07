7 окт. 2019 г., 20:18
Journalist ID: 2390
News Code: 83507557
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Открытие сезона рыбалки в иранском Мазандаране

Рыбаки через 6 месцев начали рыбалку на Каспийском море в городе Мазандаран на севере Ирана. Фото: Эхсан Фазли

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