7 окт. 2019 г., 20:04
Journalist ID: 2390
News Code: 83507542
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5-й этап международного велотура в иранском Азербайджане

4-й этап 34-го международного велотура Ирана в воскресенье прошел с участием 72 иранских и зарубежных участников в иранском Тебризе. Фото: Казем Юсефи

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