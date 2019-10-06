6 окт. 2019 г., 19:13
Journalist ID: 2388
News Code: 83505984
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Плетение полотенец у иранцев в деревнях

Плетение полотенец является одним из традиционных видов искусства, которое развивалось в последние годы в некоторых деревнях Южного Хорасана в Иране.

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