6 окт. 2019 г., 19:11
Journalist ID: 2388
News Code: 83505978
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Водопад Каребас в иранском Шахре-Корде

Каребас находится в районе Гердбише в иранской провинции Чахармахал и Бахтиари.

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