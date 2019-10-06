Омар Хайям Нишапури — персидский философ, математик, астроном и поэт. Внёс вклад в алгебру построением классификации кубических уравнений и их решением с помощью конических сечений. Известен во всём мире как философ и выдающийся поэт, автор цикла философских рубаи.
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Сборная Ирана выиграла международный турнир по каратэ в Москве
Тегеран, 6 октября. ИРНА — В воскресенье 6 октября в Москве завершились финальные поединки…
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Плетение полотенец у иранцев в деревнях
Плетение полотенец является одним из традиционных видов искусства, которое развивалось в последние…
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Водопад Каребас в иранском Шахре-Корде
Каребас находится в районе Гердбише в иранской провинции Чахармахал и Бахтиари.
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Сборная Ирана по футболу слепых заняла второе место на ЧА
Тегеран, 6 октября. ИРНА — Сегодня В столице Таиланда Паттайе завершился Чемпионат Азии по…
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Ганджзаде завоевал серебро Премьер-Лиги Karate1
Тегеран, 6 октября. ИРНА — Иранский каратист Саджад Ганджзаде выиграл серебряную медаль в международ…
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2-й и 3-й блоки АЭС Бушер способны полностью обеспечить потребности юга Ирана в электроэнергии
Бушер, 6 октября. ИРНА — С введением в эксплуатацию 2-го и 3-го блоков атомной электростанции…
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Мовзолей Омара Хайяма
Омар Хайям Нишапури — персидский философ, математик, астроном и поэт. Внёс вклад в алгебру…
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Замок Нарин Мейбада
Замок Нарин Мейбада в иранском Йезде - один из великолепных памятников древнего Ирана в эпоху…
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