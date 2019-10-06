6 окт. 2019 г., 18:11
Journalist ID: 2388
News Code: 83505915
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Мовзолей Омара Хайяма

Омар Хайям Нишапури — персидский философ, математик, астроном и поэт. Внёс вклад в алгебру построением классификации кубических уравнений и их решением с помощью конических сечений. Известен во всём мире как философ и выдающийся поэт, автор цикла философских рубаи.

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