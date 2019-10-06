6 окт. 2019 г., 18:09
Journalist ID: 2388
News Code: 83505913
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Замок Нарин Мейбада

Замок Нарин Мейбада в иранском Йезде - один из великолепных памятников древнего Ирана в эпоху Сасанидов, чьей архитектурой и искусством восхищаются археологи и историки. Мейбод город в центральном Иране, в провинции Йезд.

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