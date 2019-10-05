5 окт. 2019 г., 18:02
Journalist ID: 2177
News Code: 83504389
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Церемония по случаю недели сил правопорядка Ирана

В субботу в иранском городе Исфахан прошла торжественная церемония по случаю недели сил правопорядка Исламской Республики Иран.

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