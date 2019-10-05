5 окт. 2019 г., 17:54
Journalist ID: 2177
News Code: 83504376
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Караван-сарай Тити в провинции Гилан

Караван-сарай — большое общественное строение в городах, на дорогах и в ненаселенных местах древнего Ирана, служащее кровом и стоянкой для путешественников. Караван-сарай Тити (в гиланском языке означает цветок) расположен в 8 км от города Сиахкал.

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