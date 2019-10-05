Караван-сарай Тити в провинции Гилан

Караван-сарай — большое общественное строение в городах, на дорогах и в ненаселенных местах древнего Ирана, служащее кровом и стоянкой для путешественников. Караван-сарай Тити (в гиланском языке означает цветок) расположен в 8 км от города Сиахкал.