5 окт. 2019 г., 17:40
Journalist ID: 2177
News Code: 83504354
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Выставка классических автомобилей в Ноушахре

В пятницу, 4 октября жители иранского города Ноушахр на севре страны стали зрителями парада и выствки классических автомобилей в честь недели туризма в Иране.

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