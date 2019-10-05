5 окт. 2019 г., 17:25
Journalist ID: 2177
News Code: 83504340
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Соревнования по шахматам среди девочек в Горгане

В иранском городе прошли соревнования по шахматам среди девочек до 14, девушек до 16 лет и взрослых. В турнире приняли участие 78 шахматистов из 19 провинций Ирана.

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