В иранском городе прошли соревнования по шахматам среди девочек до 14, девушек до 16 лет и взрослых. В турнире приняли участие 78 шахматистов из 19 провинций Ирана.
-
4-й этап международного велотура в иранском Азербайджане
4-й этап 34-го международного велотура Ирана сегодня прошел с участием 72 иранских и зарубежных…
-
Иранский спектакль будет представлен на театральном фестивале в Ереване
Тегеран, 5 октября. ИРНА — Спектакль иранских режиссеров Мейсама и Киана Моради "Мечта" будет…
-
Церемония по случаю недели сил правопорядка Ирана
В субботу в иранском городе Исфахан прошла торжественная церемония по случаю недели сил правопорядка…
-
Караван-сарай Тити в провинции Гилан
Караван-сарай — большое общественное строение в городах, на дорогах и в ненаселенных местах…
-
Выставка классических автомобилей в Ноушахре
В пятницу, 4 октября жители иранского города Ноушахр на севре страны стали зрителями парада…
-
Соревнования по шахматам среди девочек в Горгане
В иранском городе прошли соревнования по шахматам среди девочек до 14, девушек до 16 лет и…
-
Провинция Мазандаран избрана столицей туризма стран "Организация экономического сотрудничества" на 2022 год
Тегеран, 5 октября. ИРНА — В пятницу на третьем заседании министров сферы туризма стран-членов…
-
В Иране находится cамый большой на Ближнем Востоке банк стволовых клеток пуповинной крови
Мешхед, 5 октября, ИРНА. Самый большой банк стволовых клеток пуповинной крови на Ближнем Востоке…
-
Иранка вышла в финал премьер-лиги Karate1
Москва, 5 октября. ИРНА — Иранская каратистка Розита Алипур смогла пробиться в финал международного…
-
Иран и Таджикистан заинтересованы в расширении туристического сотрудничества
Тегеран, 5 октября, ИРНА - Министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Али Асгар…
Your Comment