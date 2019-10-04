4 окт. 2019 г., 15:16
Journalist ID: 2390
News Code: 83502721
0 Persons

3-й этап международного велотура Ирана в Урмии

3-й этап 34-го международного велотура Ирана сегодня прошел с участием 14 отечественных и зарубежных команд в иранской Урмии.

Your Comment

You are replying to: .
8 + 4 =