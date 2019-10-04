Урожай фисташек собирают осенью в иранской провинции "Северный Хорасан".
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Иранка вышла в финал Премьер-Лиги Karate1 в Москве
Москва, 4 октября, ИРНА – Иранская каратистка Сара Бахманйар в весовой категории до 50 кг в…
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3-й этап международного велотура Ирана в Урмии
3-й этап 34-го международного велотура Ирана сегодня прошел с участием 14 отечественных и зарубежных…
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Сбор урожая фисташек в провинции "Северный Хорасан"
Урожай фисташек собирают осенью в иранской провинции "Северный Хорасан".
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Сбор урожая барбариса в иранской провинции "Южный Хорасан"
Сбор урожая барбариса начинается осенью в Иране. 98% от иранского барбариса производится в…
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Исторический дом "Зинат оль-Молук" в Ширазе
Исторический дом "Зинат оль-Молук" в Ширазе 100 лет назад был построен в иранском городе Шираз…
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Калуты (Ярданги) Кухманда в Иране
Калуты (Ярданги) Кухманда расположены в иранском городе Бушер. Ярданги — эоловые формы рельефа,…
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МИД Ирана назвал неприемлемым вмешательство Франции во внутренние дела страны
Тегеран, 4 октября, ИРНА – Представитель МИД Ирана Аббас Мусави в пятницу назвал вмешательство…
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Международный кинофестиваль «Шелковый путь» пройдет с участием Ирана
Пекин, 4 октября, ИРНА – 6-й международный кинофестиваль «Шелковый путь» 15-20 октября пройдет…
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В Вене прошел экономический форум Ирана и Австрии
Лондон, 4 октября, ИРНА – Экономический форум Ирана и Австрии с участием представителей более…
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Сборная Ирана по волейболу обыграла Канаду на кубке мира
Тегеран, 4 октября, ИРНА – Иран в пятницу одержал первую победу на кубке мира, обыграв Канаду…
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