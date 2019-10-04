4 окт. 2019 г., 15:10
Journalist ID: 2390
News Code: 83502715
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Сбор урожая фисташек в провинции "Северный Хорасан"

Урожай фисташек собирают осенью в иранской провинции "Северный Хорасан".

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