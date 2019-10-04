4 окт. 2019 г., 14:55
Journalist ID: 2390
News Code: 83502705
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Сбор урожая барбариса в иранской провинции "Южный Хорасан"

Сбор урожая барбариса начинается осенью в Иране. 98% от иранского барбариса производится в провинции Южный Хорасан.

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