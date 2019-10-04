4 окт. 2019 г., 14:47
Journalist ID: 2390
News Code: 83502688
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Исторический дом "Зинат оль-Молук" в Ширазе

Исторический дом "Зинат оль-Молук" в Ширазе 100 лет назад был построен в иранском городе Шираз в эпоху династии Каджаров.

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