4 окт. 2019 г., 14:41
Journalist ID: 2390
News Code: 83502679
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Калуты (Ярданги) Кухманда в Иране

Калуты (Ярданги) Кухманда расположены в иранском городе Бушер. Ярданги — эоловые формы рельефа, возникающие под действием ветра, преимущественно в районах с аридным климатом.

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