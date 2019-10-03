3 окт. 2019 г., 14:52
Journalist ID: 2388
News Code: 83501956
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Благородный олень в иранском Национальном парке Голестан

Благородный олень или настоящий олень — парнокопытное млекопитающее из семейства оленевых. Благородный олень объединяет в себе много подвидов, представители которых отличаются друг от друга размерами, весом, окраской и некоторыми другими признаками. Кавказский олень, европейский олень, марал, крымский олень, бухарский или тугайный олень, вапити, изюбрь — все они являются подвидами этого животного.

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