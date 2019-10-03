3 окт. 2019 г., 14:44
Journalist ID: 2388
News Code: 83501948
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Мавзолей Надир-шаха в иранском Мешхеде

Надир-шах Афшар— шах Ирана в 1736—1747 годах, основатель династии Афшаридов, полководец. Регент и великий визирь при последнем сефевидском шахе Аббасе III, наместник ряда восточных областей Ирана в период реставрации Сефевидов.

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