Вчера начался 34-й Международный велотур Ирана с участием 14 отечественных и зарубежных команд в иранском Тебризе.
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Благородный олень в иранском Национальном парке Голестан
Благородный олень или настоящий олень — парнокопытное млекопитающее из семейства оленевых. Благород…
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Мавзолей Надир-шаха в иранском Мешхеде
Надир-шах Афшар— шах Ирана в 1736—1747 годах, основатель династии Афшаридов, полководец. Регент…
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34-й международный велотур в Иране
Вчера начался 34-й Международный велотур Ирана с участием 14 отечественных и зарубежных команд…
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Представление ахеменидских надписей
1783 ахеменидских надписи были представлены после того, как США предоставили их Ирану спустя…
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Дворец Баге Назар в иранском Ширазе
Баге Назар, также известный как особняк Колах Фаранги, музейный парк Парс и мовзолей Карим-Хана,…
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Министр нефти Ирана провел встречи с армянским и катарским коллегами
Москва, 3 сентября, ИРНА - Министр нефти Исламской Республики Иран Бижан Зангане провел двустороннюю…
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Глава МИД Индии подчеркнул необходимость сохранения экономических связей с Ираном
Нью-Дели, 3 сентября, ИРНА - Вчера в среду в своей речи в США министр иностранных дел Индии…
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Посол Италии: Иран обладает всеми требованиями для привлечения иностранных туристов
Тегеран, 3 сентября, ИРНА - Несмотря на свое природное разнообразие и благодаря историческим…
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