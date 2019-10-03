3 окт. 2019 г., 14:43
Journalist ID: 2388
News Code: 83501946
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34-й международный велотур в Иране

Вчера начался 34-й Международный велотур Ирана с участием 14 отечественных и зарубежных команд в иранском Тебризе.

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